La Cornacopia Randonnée Trail Nature Cornac
La Cornacopia Randonnée Trail Nature Cornac dimanche 26 avril 2026.
La Cornacopia Randonnée Trail Nature
Cornac Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Parcours de la 5ème édition:
Trail nature:
12 km D+500
18 km D+650
30 km D+1100 m
Randonnée:
5 km D+100
12 km D+500
18 km D+650 m
Restauration sur réservation.
Cornac 46130 Lot Occitanie crc46130@gmail.com
English :
Course of the 5th edition:
Nature trail:
12 km D+500
18 km D+650
30 km D+1100 m
Hiking:
5 km D+100
12 km D+500
18 km D+650 m
Restauration on reservation.
L’événement La Cornacopia Randonnée Trail Nature Cornac a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Vallée de la Dordogne