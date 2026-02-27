La Cornacopia Randonnée Trail Nature

Cornac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Parcours de la 5ème édition:

Trail nature:

12 km D+500

18 km D+650

30 km D+1100 m

Randonnée:

5 km D+100

12 km D+500

18 km D+650 m

Restauration sur réservation.

Cornac 46130 Lot Occitanie crc46130@gmail.com

English :

Course of the 5th edition:

Nature trail:

12 km D+500

18 km D+650

30 km D+1100 m

Hiking:

5 km D+100

12 km D+500

18 km D+650 m

Restauration on reservation.

