La corniche sans voitures La corniche Concarneau
La corniche sans voitures La corniche Concarneau dimanche 3 mai 2026.
Concarneau
La corniche sans voitures
La corniche Boulevard Katherine Willie Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 10:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Afin de profiter de l’espace de la Corniche et de pratiquer des activités en toute sécurité, place aux piétons, vélos, poussettes et trottinettes…. .
La corniche Boulevard Katherine Willie Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 01 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La corniche sans voitures Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA
À voir aussi à Concarneau (Finistère)
- Atelier d’initiation à la langue des signes autour d’un atelier de cuisine Salle Tilliz Concarneau 21 avril 2026
- Atelier initiation à la dégauchisseuse-raboteuse, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 21 avril 2026
- Projet participatif PACMob, KAL – Konk Ar Lab, Concarneau 22 avril 2026
- Atelier 6-12 ans histoire de détails Ville-Close Concarneau 22 avril 2026
- Chasse au trésor Stang Ar Lin Concarneau 23 avril 2026