La corniche sans voitures et Fête du sport La Corniche Concarneau
La corniche sans voitures et Fête du sport La Corniche Concarneau dimanche 7 juin 2026.
Concarneau
La corniche sans voitures et Fête du sport
La Corniche Boulevard Alfred Guillou Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Plus de 20 associations sportives seront présentes pour animer la matinée de 10h à 13h. La corniche sera sans voiture jusqu’à 17h.
11h00 fitness (fitness for you)
11h45 hip hop (hip hop new school)
12h30 flashboom (bagou) .
La Corniche Boulevard Alfred Guillou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 38 69
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English :
L’événement La corniche sans voitures et Fête du sport Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA
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