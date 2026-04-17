La corniche sans voitures et Fête du sport La Corniche Concarneau

Concarneau

La corniche sans voitures et Fête du sport

La Corniche Boulevard Alfred Guillou Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Plus de 20 associations sportives seront présentes pour animer la matinée de 10h à 13h. La corniche sera sans voiture jusqu’à 17h.

11h00 fitness (fitness for you)

11h45 hip hop (hip hop new school)

12h30 flashboom (bagou) .

La Corniche Boulevard Alfred Guillou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 38 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La corniche sans voitures et Fête du sport Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA