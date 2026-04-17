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La corniche sans voitures et Fête du sport La Corniche Concarneau

La corniche sans voitures et Fête du sport La Corniche Concarneau dimanche 7 juin 2026.

Lieu : La Corniche

Adresse : Boulevard Alfred Guillou

Ville : 29900 Concarneau

Département : Finistère

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Concarneau

La corniche sans voitures et Fête du sport

La Corniche Boulevard Alfred Guillou Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Plus de 20 associations sportives seront présentes pour animer la matinée de 10h à 13h. La corniche sera sans voiture jusqu’à 17h.
11h00 fitness (fitness for you)
11h45 hip hop (hip hop new school)
12h30 flashboom (bagou)   .

La Corniche Boulevard Alfred Guillou Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 38 69 

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English :

L’événement La corniche sans voitures et Fête du sport Concarneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OTC CCA

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