La Coupe du Monde à Neuilly-sur-Marne Place Stalingrad Neuilly-sur-Marne

Informations pratiques

Une zone de célébration ouverte à tous

Un mur d’écrans de 28 m² pour voir les matchs en (très) grand.

Des animations et des ateliers créatifs sur le thème du football pour toute la famille, du mardi au dimanche en journée.

Des parasols, des transats et des fatboys pour accueillir les supporters.

Distribution de maquillage et de drapeaux pour soutenir l’équipe de France.

Une buvette et des points de restauration près de l’écran géant pour ne rater aucune action.

Une zone de célébration installée sur une place entièrement renaturée, dans le cadre idyllique des bords de Marne.

Un public qui vibre pour le football : le 30 mai, près de 5000 Nocéens ont célébré la victoire du PSG en Ligue des champions.

12 matchs à suivre ensemble, dont la grande finale du dimanche 19 juillet et Paraguay/France le samedi 4 juillet à 23h.

Une soirée exceptionnelle avec Valdo, le Nocéen et ancien Bleu Sylvain Wiltord, Jean-Marc Mormeck et d’autres légendes du sport le samedi 18 juillet.

Le calendrier des matchs diffusés

Samedi 4 juillet à 19h : Canada / Maroc

Samedi 4 juillet à 23h : Paraguay / France

Dimanche 5 juillet à 22h : Brésil / Norvège

Mardi 7 juillet à 18h : Huitième de finale

Mardi 7 juillet à 22h : Huitième de finale

Jeudi 9 juillet à 22h : Quart de finale

Vendredi 10 juillet à 21h : Quart de finale

Samedi 11 juillet à 23h : Quart de finale

Mardi 14 juillet à 21h : Demi-finale

Mercredi 15 juillet à 21h : Demi-finale

Samedi 18 juillet à 23h : Petite finale

Dimanche 19 juillet à 21h : Finale

La place Stalingrad de Neuilly-sur-Marne se change en zone de célébration pour la Coupe du monde de football. La plupart des matchs, des huitièmes à la finale, seront diffusés sur un écran géant de 28 m². Des rencontres à suivre sur le gazon, installés à l’ombre des parasols.

Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-20T01:59:59+02:00

Date(s) :

Place Stalingrad Place Stalingrad 93330 Neuilly-sur-Marne

https://www.neuillysurmarne.fr/vivez-la-coupe-du-monde-sur-la-place-stalingrad/ https://www.facebook.com/ville.neuilly https://www.facebook.com/ville.neuilly



Afficher la carte du lieu Place Stalingrad et trouvez le meilleur itinéraire

