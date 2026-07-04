La Coupe du Monde à Neuilly-sur-Marne Place Stalingrad Neuilly-sur-Marne
samedi 4 juillet 2026 · Place Stalingrad · Neuilly-sur-Marne
Informations pratiques
Une zone de célébration ouverte à tous
Un mur d’écrans de 28 m² pour voir les matchs en (très) grand.
Des animations et des ateliers créatifs sur le thème du football pour toute la famille, du mardi au dimanche en journée.
Des parasols, des transats et des fatboys pour accueillir les supporters.
Distribution de maquillage et de drapeaux pour soutenir l’équipe de France.
Une buvette et des points de restauration près de l’écran géant pour ne rater aucune action.
Une zone de célébration installée sur une place entièrement renaturée, dans le cadre idyllique des bords de Marne.
Un public qui vibre pour le football : le 30 mai, près de 5000 Nocéens ont célébré la victoire du PSG en Ligue des champions.
12 matchs à suivre ensemble, dont la grande finale du dimanche 19 juillet et Paraguay/France le samedi 4 juillet à 23h.
Une soirée exceptionnelle avec Valdo, le Nocéen et ancien Bleu Sylvain Wiltord, Jean-Marc Mormeck et d’autres légendes du sport le samedi 18 juillet.
Le calendrier des matchs diffusés
Samedi 4 juillet à 19h : Canada / Maroc
Samedi 4 juillet à 23h : Paraguay / France
Dimanche 5 juillet à 22h : Brésil / Norvège
Mardi 7 juillet à 18h : Huitième de finale
Mardi 7 juillet à 22h : Huitième de finale
Jeudi 9 juillet à 22h : Quart de finale
Vendredi 10 juillet à 21h : Quart de finale
Samedi 11 juillet à 23h : Quart de finale
Mardi 14 juillet à 21h : Demi-finale
Mercredi 15 juillet à 21h : Demi-finale
Samedi 18 juillet à 23h : Petite finale
Dimanche 19 juillet à 21h : Finale
La place Stalingrad de Neuilly-sur-Marne se change en zone de célébration pour la Coupe du monde de football. La plupart des matchs, des huitièmes à la finale, seront diffusés sur un écran géant de 28 m². Des rencontres à suivre sur le gazon, installés à l’ombre des parasols.
Du samedi 04 juillet 2026 au dimanche 19 juillet 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-04T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-20T01:59:59+02:00
Date(s) :
Place Stalingrad Place Stalingrad 93330 Neuilly-sur-Marne
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