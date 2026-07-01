Une balade pour remonter le temps, Parc de la Haute-Ile, Neuilly-sur-Marne

Informations pratiques

Une balade pour remonter le temps Dimanche 20 septembre, 14h30 Parc de la Haute-Ile Seine-Saint-Denis

RDV sur le parking du Parc, devant le bureau des écogardes accès avenue Jean-Jaurès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Site aux racines millénaires, le parc de la Haute-île est l’un des hauts lieux de l’archéologie francilienne. Partez à la découverte de ses vestiges préhistoriques dans un écrin de nature préservé où s’épanouie une biodiversité inscrite au réseau européen Natura 2000.

Avec Lucile Progeas, guide conférencière

RDV sur le parking du Parc devant le bureau des écogardes accès avenue Jean-Jaurès

Parc de la Haute-Ile 34 Avenue Jean Jaurès, 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Ville Évrard Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 35 18 03 77 https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/parc/parc-de-la-haute-ile/ [{« type »: « link », « value »: « https://parcsinfo.seinesaintdenis.fr/ »}] Situé dans le dernier méandre de la Marne, les 65 hectares du parc présentent une grande friche centrale entourée de zones humides et de boisements propices à l’observation de l’avifaune. Il accueille en son sein un archéosite unique en Ile-de-France. En RER

Ligne A : arrêt « Neuilly-Plaisance », puis bus 113

Ligne E : arrêt « Chelles – Gournay RER »

SNCF Ile-de-France

Ligne « La Ferté-Milon – Château-Thierry / Gare de l’Est : arrêt « Chelles / Gournay RER », puis bus 113

En bus

Lignes 113 et 221 : arrêt « Pointe de Gournay »

En voiture

Route nationale « RN 34 », l’entrée parking se situe à côté du magasin » Point P « .

Information relative au stationnement : les week-ends du 1er mai au 30 septembre, l’accès au parking est réservé aux personnes à mobilité réduite sur présentation d’une carte en cours de validité.

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