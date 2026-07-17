Comment sonnait le Néolithique ?, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne
dimanche 20 septembre 2026 · Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île · Neuilly-sur-Marne
Informations pratiques
Comment sonnait le Néolithique ? Dimanche 20 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Seine-Saint-Denis
Limité à 10 personnes. À partir de 8 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00
Découvrez la période du néolithique à travers ses objets et ses ambiances sonores ! Identifiez les objets et gestes qui produissaient tel ou tel son puis compossez votre propre paysage sonore du Néolithique.
Par Guillaume Tiger de Isothesis
Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Avenue Jean-Jaurès – RN 34 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.seinesaintdenis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] L’archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l’heure aux ateliers, n’oubliez pas de prendre en compte les 15 mn de marche qui le sépare des entrées principales (parking/camping). Ouverture tous les dimanches d’avril à octobre de 14h à 18h. L’archéosite est en accès libre et gratuit, sans réservation.
Atelier
© Guillaume Huitorel
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