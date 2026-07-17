La maison néolithique !, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne

samedi 19 septembre 2026 · Archéosite - Parc départemental de la Haute-Île · Neuilly-sur-Marne

Informations pratiques

La maison néolithique ! Samedi 19 septembre, 14h00, 16h00 Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Seine-Saint-Denis

À partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Rendez-vous dans cet espace iconique de l’Archéosite de la Haute-Île ! Cette maison n’est pas une maison comme les autres : venez découvrir comment les archéologues parviennent à dévoiler la vie de ses occupants à l’époque du Néolithique.

Par les médiateur.rices du patrimoine archéologique.

Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Avenue Jean-Jaurès – RN 34 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.seinesaintdenis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] L’archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l’heure aux ateliers, n’oubliez pas de prendre en compte les 15 mn de marche qui le sépare des entrées principales (parking/camping). Ouverture tous les dimanches d’avril à octobre de 14h à 18h. L’archéosite est en accès libre et gratuit, sans réservation.

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© Département de la Seine-Saint-Denis, Service Archéologie et patrimoines culturels