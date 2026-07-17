Rencontre avec les archéologues de la Seine-Saint-Denis !, Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île, Neuilly-sur-Marne

Informations pratiques

Rencontre avec les archéologues de la Seine-Saint-Denis ! 19 et 20 septembre Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Seine-Saint-Denis

À partir de 8 ans. Durée : 45 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Saviez-vous que le Département dispose d’un bureau d’archéologie intervenant sur l’ensemble du territoire de la Seine-Saint-Denis ? Depuis plus de 30 ans, les archéologues mènent des fouilles dans les communes du territoire et contribuent à révéler un patrimoine local d’une richesse exceptionnelle.

Venez rencontrer les archéologues du Département, découvrir les coulisses de leur métier et échanger avec eux autour de l’actualité de leurs recherches et des découvertes réalisées en Seine-Saint-Denis.

Par les archéologues du Département de la Seine-Saint-Denis

Archéosite – Parc départemental de la Haute-Île Avenue Jean-Jaurès – RN 34 93330 Neuilly-sur-Marne Neuilly-sur-Marne 93330 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.seinesaintdenis.fr [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] L’archéosite est situé au cœur du parc. Pour arriver à l’heure aux ateliers, n’oubliez pas de prendre en compte les 15 mn de marche qui le sépare des entrées principales (parking/camping). Ouverture tous les dimanches d’avril à octobre de 14h à 18h. L’archéosite est en accès libre et gratuit, sans réservation.

Conférence

© Emmanuelle Jacquot / Département de la Seine-Saint-Denis, Service Archéologie et Patrimoines culturels