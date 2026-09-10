Informations pratiques

Metz

La course à Jim

Metz Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Enfilez vos baskets pour la Course à Jim à Metz Magny !

L’Association Tout Commence à l’Est, vous invite, dans le cadre des Terres de Jim 2026, et en partenariat avec les Jeunes Agriculteurs de la Moselle, à participer à La Course à Jim.

Deux formats de course nature sont proposés afin de permettre à chacun de participer selon ses envies

– 11 km un parcours accessible à tous les amateurs de course à pied souhaitant profiter des chemins et paysages naturels de Magny

– 2 * 3 km une formule originale à réaliser en solo, en duo ou en relais, idéale pour partager un moment sportif entre amis, en famille ou entre collègues

Les courses sont ouvertes à partir de 16 ans.

Une restauration sera disponible sur place afin de prolonger ce moment de convivialité après l’effort. Et parce que le plaisir continue après la ligne d’arrivée, chaque coureur recevra une entrée à Terres de Jim ainsi qu’une consommation offerte. De quoi profiter pleinement de cette journée exceptionnelle.

Que vous soyez coureur confirmé ou débutant, La Course à Jim vous promet une expérience sportive, festive et accessible à tous.Tout public

10 .

Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Lace up your running shoes for the %E0 Jim %E0 Metz Magny Race!

The “Tout Commence %E0 l’Est” Association invites you—as part of the “Terres de Jim 2026” event and in partnership with the Young Farmers of Moselle— to participate in the Jim Run.

Two trail running formats are available so that everyone can participate however they like:

– 11 km: a course accessible to all running enthusiasts who want to enjoy the trails and natural landscapes of Magny

– 2 × 3 km: a unique option to complete solo, as a duo, or as a relay—ideal for sharing a sporting experience with friends, family, or coworkers

The races are open to participants aged 16 and older.

Food and drinks will be available on-site to extend this convivial moment after the race. And because the fun continues after the finish line, each runner will receive one admission to Terres de Jim as well as a complimentary drink. Everything you need to fully enjoy this exceptional day.

Whether you’re an experienced runner or a beginner, La Course à Jim promises a sporting, festive experience that’s accessible to everyone.

L’événement La course à Jim Metz a été mis à jour le 2026-08-25 par AGENCE INSPIRE METZ