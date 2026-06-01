La Course des Sabotiers Le Moulin de la forêt Bazouges-la-Pérouse
La Course des Sabotiers Le Moulin de la forêt Bazouges-la-Pérouse dimanche 14 juin 2026.
Bazouges-la-Pérouse
La Course des Sabotiers
Le Moulin de la forêt Base de loisirs RécréNature Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Nouvelle édition de la Course des Sabotiers dans le cadre verdoyant de la forêt de Villecartier !
Tout au long de ces parcours qui emprunte vallons et sous-bois, vous découvrirez les richesses naturelles, paysagères et patrimoniales qui s’y cachent étangs, vallons encaissés, chaos rocheux couverts de mousse, petits monuments et autres arbres remarquables, entre futaie de hêtres, de chênes et de buissons de houx..
3 courses sont au programme
– Un trail de 21,5 km | Départ à 9h10 Participation de 15 €
– Une course nature de 12 km | Départ à 9h30 Participation de 12 €
– Une course populaire de 5,4 km | Départ à 9h45 Participation de 7 €
Inscriptions obligatoires via le site klikego.com , ouverte jusqu’au samedi 13 juin à 12h.
Une randonnée pédestre de 8,5 km est proposé à 9h (Participation de 3 € par randonneur)
Inscriptions possible via le site klikego.com ou sur place
Nouveauté 2026 une course gratuite de 2,4 km est organisée pour les enfants de 11 à 13 ans à 11h30
Inscriptions possible via le site klikego.com ou sur place
Petite restauration sur place. .
Le Moulin de la forêt Base de loisirs RécréNature Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 76 28 87 02
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English :
L’événement La Course des Sabotiers Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2026-06-06 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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