La course du mouton La Jemaye-Ponteyraud

La course du mouton

C3 La Jemaye-Ponteyraud Dordogne

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Beeeeh toi !!

La course du mouton est de retour… et cette année, il y a de nouveaux formats

Rendez-vous dimanche 24 mai au Château de la Blérétie !

‍♂️ 21 km

‍♀️ 10 km

‍♂️ Marche de 5 km

Il y en a pour tous les niveaux et toutes les envies !

C3 La Jemaye-Ponteyraud 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 61 79 78

English : La course du mouton

? Beeeeh you!!

The course du mouton is back? and this year, there are new formats?

See you on Sunday May 24 at Château de la Blérétie!

???? 21 km

???? 10 km

???? 5 km walk

There’s something for everyone!

