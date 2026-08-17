La Courstache Étang de Sault Prémilhat

Informations pratiques

Prémilhat

La Courstache

Étang de Sault Route de l’étang de Sault Prémilhat Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

par inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 08:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Trois épreuves sont proposées pour cette deuxième édition organisée par l’ASPTT Montluçon 5 km course non chronométré, 8 et 12 km randonnées pédestres.

.

Étang de Sault Route de l’étang de Sault Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 26 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Three events are being offered for this second edition organized by ASPTT Montluçon: a 5 km untimed raceand 8- and 12-km hiking trails.

L’événement La Courstache Prémilhat a été mis à jour le 2026-08-17 par Montluçon Tourisme