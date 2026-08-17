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AGENDA · Prémilhat

La Courstache Étang de Sault Prémilhat

dimanche 8 novembre 2026 · Étang de Sault · Prémilhat

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Étang de Sault
Adresse
Route de l'étang de Sault
Ville
03410 Prémilhat
Département
Allier
Tarif
8 8 8 par inscription

Prémilhat

La Courstache

Étang de Sault Route de l’étang de Sault Prémilhat Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

par inscription

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 08:30:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Trois épreuves sont proposées pour cette deuxième édition organisée par l’ASPTT Montluçon 5 km course non chronométré, 8 et 12 km randonnées pédestres.
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Étang de Sault Route de l’étang de Sault Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 26 29 

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English :

Three events are being offered for this second edition organized by ASPTT Montluçon: a 5 km untimed raceand 8- and 12-km hiking trails.

L’événement La Courstache Prémilhat a été mis à jour le 2026-08-17 par Montluçon Tourisme

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