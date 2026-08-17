La Courstache Étang de Sault Prémilhat
dimanche 8 novembre 2026 · Étang de Sault · Prémilhat
Informations pratiques
Prémilhat
La Courstache
Étang de Sault Route de l’étang de Sault Prémilhat Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
par inscription
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 08:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Trois épreuves sont proposées pour cette deuxième édition organisée par l’ASPTT Montluçon 5 km course non chronométré, 8 et 12 km randonnées pédestres.
.
Étang de Sault Route de l’étang de Sault Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 28 26 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Three events are being offered for this second edition organized by ASPTT Montluçon: a 5 km untimed raceand 8- and 12-km hiking trails.
L’événement La Courstache Prémilhat a été mis à jour le 2026-08-17 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Prémilhat (Allier)
- Marché Les bons Copains au cabaret Route d’issac Prémilhat 19 septembre 2026
- Pataclok, salle des fêtes, Prémilhat 8 octobre 2026
- Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 Salle des fêtes Prémilhat 24 octobre 2026
- Spectacle Nellie Oleson enflamme les années 80 ! Salle des Fêtes de Prémilhat Prémilhat 24 octobre 2026