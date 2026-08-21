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AGENDA · Prémilhat

Pataclok, salle des fêtes, Prémilhat

jeudi 8 octobre 2026 · salle des fêtes · Prémilhat

Pataclok, salle des fêtes, Prémilhat

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Lieu
salle des fêtes
Adresse
03 Prémilhat
Ville
03410 Prémilhat
Département
Allier

Pataclok Jeudi 8 octobre, 17h00 salle des fêtes Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T17:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T17:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00

Spectacle jeune public à partir de 6 ans.
Dans le cadre du festival Dire, lire et conter à Montluçon.

salle des fêtes 03 Prémilhat Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Thierry Bénéteau

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