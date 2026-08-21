AGENDA · Prémilhat
Pataclok, salle des fêtes, Prémilhat
jeudi 8 octobre 2026 · salle des fêtes · Prémilhat
Informations pratiques
Pataclok Jeudi 8 octobre, 17h00 salle des fêtes Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T17:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-08T17:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00
Spectacle jeune public à partir de 6 ans.
Dans le cadre du festival Dire, lire et conter à Montluçon.
salle des fêtes 03 Prémilhat Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Thierry Bénéteau