Pataclok, salle des fêtes, Prémilhat

Informations pratiques

Pataclok Jeudi 8 octobre, 17h00 salle des fêtes Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T17:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T17:00:00+02:00 – 2026-10-08T18:00:00+02:00

Spectacle jeune public à partir de 6 ans.

Dans le cadre du festival Dire, lire et conter à Montluçon.

salle des fêtes 03 Prémilhat Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Thierry Bénéteau