La création de jeux de société Totems Pacé Mardi 12 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une conférence pour découvrir les coulisses de la création des jeux de société

Plongez dans les coulisses de la création de jeux de société, du travail des autrices et auteurs de jeux au processus d’édition commerciale. Le sujet de la reconnaissance du jeu de société en tant qu’objet culturel sera également abordé.

Par Henri Kermarrec, illustrateur de Dokami, auteur de jeu et enseignant en game design.

Mardi 12 mai à 20h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-12T22:00:00.000+02:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



