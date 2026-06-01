La création de la Ligue des droits de l’homme à Rennes Musée de Bretagne Rennes Samedi 20 juin, 15h30, 17h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

La Ligue des droits de l’homme a été créé en France durant le procès pour diffamation d’Emile Zola, en février 1898, suite à son article paru dans l’Aurore : _J’accuse… !_, p

La section rennaise a été l’une des premières en France.

La section rennaise a été l’une des premières en France. **André Hélard**, historien, revient sur le contexte de cette création et ses principaux protagonistes.

En partenariat avec la Ligue des droits de l’homme dans le cadre de l’exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T17:20:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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