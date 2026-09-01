LA CULTURE LES PIEDS DANS L’EAU Balaruc-les-Bains
samedi 26 septembre 2026 · Balaruc-les-Bains
Informations pratiques
Balaruc-les-Bains
LA CULTURE LES PIEDS DANS L’EAU
Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Un concentré des activités ludiques mises en place par l’Office Municipal de la Culture et le tissu associatif culturel balarucois.
Au programme Animations musicales, chansons participatives, atelier chant choral et mini concert, contes et saynettes de théâtre, atelier montage photos, dessin, expositions, quiz culturel et jeux avec à la clé de nombreux lots à gagner … .
Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 81 16 69 05
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English :
L’événement LA CULTURE LES PIEDS DANS L’EAU Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-07 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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