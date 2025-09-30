La CYCLOSPORTIVE BABYBEL Rue du Montaigu Évron

La CYCLOSPORTIVE BABYBEL

Évron Mayenne

Début : 2026-05-02 08:00:00

fin : 2026-05-02

2026-05-02 2026-05-03

La Cyclosportive Babybel est une course cycliste organisée sur les routes des Coëvrons en Mayenne. Rendez-vous pour cette troisième édition les 2 et 3 mai 2026 à Évron.

Cycliste débutant ou confirmé, vous avez le choix entre deux types de surface et différentes distances pour vous garantir une journée inoubliable au départ de Evron (Mayenne).

Au programme 3 parcours Gravel, 1 animation draisienne, 4 parcours Route & un village d’exposants.

Gravel 41, 63 ou 106 km.

Route 41, 78, 114 ou 152 km.

Draisienne: 2- 6 ans

La Cyclosportive est une épreuve de masse, ouverte aux cyclistes de tous les niveaux dès 16 ans. Avec 3 500 participants attendus au départ de l’épreuve, cette Cyclosportive Babybel est une manche du Trophée Label d’Or de la Fédération Française de Cyclisme.

Tous les parcours seront chronométrés dans leur intégralité via une puce attachée au guidon de chaque participant.

Tout participant qui aura complété son parcours recevra une médaille de finisher.

Maillot, cadeaux de bienvenue, médaille, chronométrage, assistance et repas inclus…

Inscription en ligne. .

53600 Mayenne Pays de la Loire

