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Jardiflore fête ses 5 ans, avec des animations pour petits et grands ! Le Grand Champ Évron

Jardiflore fête ses 5 ans, avec des animations pour petits et grands ! Le Grand Champ Évron vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Le Grand Champ

Adresse : Chemin des Marais

Ville : 53600 Évron

Département : Mayenne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Évron

Jardiflore fête ses 5 ans, avec des animations pour petits et grands !

Le Grand Champ Chemin des Marais Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Plus de 200 variétés de plantes aromatiques à découvrir et une quarantaine de tomates rares et anciennes.
– Visite de la ferme à 11h et 15h avec démonstration des machines
– Animation nature pour les enfants à 10h30 et 11h30
– Rencontre avec des producteurs locaux et découverte de leurs produits
– Dégustation de tisanes et boissons réalisées avec des plantes aromatiques de la ferme
– Buvette et collations sur place en continu toute la journée   .

Le Grand Champ Chemin des Marais Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 47 32 63 48  jardiflo53@gmail.com

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English :

More than 200 varieties of aromatic plants to discover and some 40 rare and heirloom tomatoes.

L’événement Jardiflore fête ses 5 ans, avec des animations pour petits et grands ! Évron a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons

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