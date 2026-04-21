Jardiflore fête ses 5 ans, avec des animations pour petits et grands ! Le Grand Champ Évron

Évron

Jardiflore fête ses 5 ans, avec des animations pour petits et grands !

Le Grand Champ Chemin des Marais Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Plus de 200 variétés de plantes aromatiques à découvrir et une quarantaine de tomates rares et anciennes.

– Visite de la ferme à 11h et 15h avec démonstration des machines

– Animation nature pour les enfants à 10h30 et 11h30

– Rencontre avec des producteurs locaux et découverte de leurs produits

– Dégustation de tisanes et boissons réalisées avec des plantes aromatiques de la ferme

– Buvette et collations sur place en continu toute la journée .

Le Grand Champ Chemin des Marais Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 6 47 32 63 48 jardiflo53@gmail.com

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English :

More than 200 varieties of aromatic plants to discover and some 40 rare and heirloom tomatoes.

L’événement Jardiflore fête ses 5 ans, avec des animations pour petits et grands ! Évron a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons