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AGENDA · Valorbiquet

La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE Valorbiquet

mercredi 5 août 2026 · Valorbiquet

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Eglise
Ville
14290 Valorbiquet
Département
Calvados
Tarif

Valorbiquet

La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE

Eglise Valorbiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

BALADE NATURE Découverte des traces et indices de présence / Eglise de Tordouet / 14h / 5€
>> RESERVATION OBLIGATOIRE
BALADE NATURE Découverte des traces et indices de présence / Eglise de Tordouet / 14h / 5€
>> RESERVATION OBLIGATOIRE   .

Eglise Valorbiquet 14290 Calvados Normandie +33 6 15 91 59 98  animation@ladameblanche-csfs.fr

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English : La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE

NATURE WALK: Discovering tracks and signs of wildlife / Tordouet Church / 2.00 pm / €5
>> BOOKING ESSENTIAL

L’événement La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE Valorbiquet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme

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