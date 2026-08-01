Informations pratiques

Valorbiquet

La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE

Eglise Valorbiquet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

BALADE NATURE Découverte des traces et indices de présence / Eglise de Tordouet / 14h / 5€

>> RESERVATION OBLIGATOIRE

BALADE NATURE Découverte des traces et indices de présence / Eglise de Tordouet / 14h / 5€

>> RESERVATION OBLIGATOIRE .

Eglise Valorbiquet 14290 Calvados Normandie +33 6 15 91 59 98 animation@ladameblanche-csfs.fr

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English : La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE

NATURE WALK: Discovering tracks and signs of wildlife / Tordouet Church / 2.00 pm / €5

>> BOOKING ESSENTIAL

L’événement La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE Valorbiquet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme