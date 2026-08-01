La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE Valorbiquet
mercredi 5 août 2026 · Valorbiquet
Informations pratiques
Valorbiquet
La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE
Eglise Valorbiquet Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
BALADE NATURE Découverte des traces et indices de présence / Eglise de Tordouet / 14h / 5€
>> RESERVATION OBLIGATOIRE
BALADE NATURE Découverte des traces et indices de présence / Eglise de Tordouet / 14h / 5€
>> RESERVATION OBLIGATOIRE .
Eglise Valorbiquet 14290 Calvados Normandie +33 6 15 91 59 98 animation@ladameblanche-csfs.fr
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English : La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE
NATURE WALK: Discovering tracks and signs of wildlife / Tordouet Church / 2.00 pm / €5
>> BOOKING ESSENTIAL
L’événement La Dame Blanche Sortie Nature / BALADE NATURE Valorbiquet a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Lisieux Normandie Tourisme