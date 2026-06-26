La dame de chez Maxim ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes
La dame de chez Maxim ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 20 novembre 2026.
La dame de chez Maxim ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 20 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine
Le docteur Petypon, après une nuit de fête chez Maxim’s, se réveille sous des poufs, tandis qu’une danseuse du Moulin Rouge occupe son lit conjugal. Petypon multiplie les mensonges à sa femme et amis
Une comédie de Georges Feydeau.
Le docteur Petypon, après une nuit de fête chez Maxim’s, se réveille sous des poufs, tandis qu’une danseuse du Moulin Rouge, la Môme Crevette, occupe son lit conjugal. A son réveil, sa femme, son ami Mongicourt et d’autres personnages entrent successivement, chacun ignorant ou découvrant à sa façon la situation. Pour éviter le scandale, Petypon multiplie les mensonges, entraînant une cascade de quiproquos…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-20T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-20T22:00:00.000+01:00
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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/la-dame-de-chez-maxim-ven-20-nov-a-20h30 contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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