La dame de chez Maxim, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes
vendredi 20 novembre 2026 · ADEC / Maison du Théâtre amateur · Rennes
Informations pratiques
La dame de chez Maxim Vendredi 20 novembre, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-20T20:30:00+01:00 – 2026-11-20T22:00:00+01:00
Une comédie de Georges Feydeau.
Le docteur Petypon, après une nuit de fête chez Maxim’s, se réveille sous des poufs, tandis qu’une danseuse du Moulin Rouge, la Môme Crevette, occupe son lit conjugal. A son réveil, sa femme, son ami Mongicourt et d’autres personnages entrent successivement, chacun ignorant ou découvrant à sa façon la situation. Pour éviter le scandale, Petypon multiplie les mensonges, entraînant une cascade de quiproquos…
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/la-dame-de-chez-maxim-ven-20-nov-a-20h30 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@adec-theatre-amateur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 99 33 20 01 »}]
Le docteur Petypon, après une nuit de fête chez Maxim’s, se réveille sous des poufs, tandis qu’une danseuse du Moulin Rouge occupe son lit conjugal. Petypon multiplie les mensonges à sa femme et amis
Adec
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