La danse des chauves-souris, Zone de stationnement de la réserve naturelle (49.066219, 1.664970), Moisson

La danse des chauves-souris Samedi 29 août, 21h00 Zone de stationnement de la réserve naturelle (49.066219, 1.664970) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T21:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T21:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts et de la Nuit internationale de la chauve-souris

Quand le soleil se couche et que la lumière baisse, les chauve-souris sortent de leurs abris et partent en chasse. Il s’ensuit un ballet frénétique au rythme des ultrasons : une seule chauve-souris peut chasser jusqu’à 3000 insectes par nuit !

Invitation au spectacle…

Zone de stationnement de la réserve naturelle (49.066219, 1.664970) 78840 Moisson Moisson 78840 Yvelines Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature chiroptères chauves-souris

Laure ALARY