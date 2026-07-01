Les dirigeables, Lebaudy et la jeunesse, Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947, Moisson

Informations pratiques

Les dirigeables, Lebaudy et la jeunesse 19 et 20 septembre Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947 Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dirigeables Lebaudy

Une destination parfaite pour un week-end rétro !

Saviez-vous que les dirigeables étaient les stars des cours de récréation au début du XXème siègle?

Venez explorer comment ces géants du ciel ont captivé l’imaginaire des plus jeunes. Entre cahiers de devoirs d’autrefois, images, livres et jeux d’époque, on vous racontera comment les Dirigeables Lebaudy s’invitent dans les familles par le biais des enfants. En lien avec l’exposition temporaire sur les Dirigeables Lebaudy et la jeunesse (jusqu’au 25 octobre 2026)

* Le musée niché dans un méandre de la Seine possède une double identité présentée en deux sections unies par le thème commun du ciel et de la fraternité à Moisson. La Ballonnière et le Jamboree de la paix de 1947.

Musée de la Ballonnière et du Jamboree de 1947 Place Guerbois 78840 Moisson Moisson 78840 Yvelines Île-de-France 01 34 79 37 53 http://www.moisson.fr Retrace l’histoire des ballons dirigeables construits à Moisson par Pierre et Paul Lebaudy, sur les plans de l’ingénieur Julliot, au début du XXe siècle et le rassemblement qui réunit à Moisson 30 000 scouts de 50 nations du 9 au 20 août 1947 en présence de Vincent Auriol, Président de la République, et de Pierre Bourdan, ministre des sports…

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©MBJ1947