La datcha d’Ivan Tourgueniev et la villa Viardot (visite guidée)

Bougival Yvelines

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

8-17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-25

Ivan Tourgueniev et Pauline Viardot ont été séduits par le charme des coteaux de Bougival… Visitez la datcha que l’écrivain s’y fit construire et la maison de la cantatrice, et découvrez la vie et l’œuvre de ces riches personnalités artistiques !

Bougival 78380 Yvelines Île-de-France +33 1 39 24 88 88 tourisme@ot-versailles.fr

English :

Ivan Tourgueniev and Pauline Viardot were seduced by the charm of the Bougival hillsides… Visit the dacha built by the writer and the house of the singer, and discover the life and work of these rich artistic personalities!

