LA DECALEE…BAL DE FOLIE Zone de loisirs de Soing Soing-Cubry-Charentenay

Soing-Cubry-Charentenay

LA DECALEE…BAL DE FOLIE

Zone de loisirs de Soing 9 RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Fête de la musique, décalée de une semaine.

Gratuitement, profitez de deux concerts et d’une animation offert par DJ Quentin.

A 19h 20h30 Paulette Carton (chansons Française)

A 20h30 22h Mocsa Loca (Rock, pop)

A 22h 3h danses avec DJ Quentin

Sur place, petite restauration et Bar.

Grand parking et WC.

Présence de deux vigiles. .

Zone de loisirs de Soing 9 RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 45 64 09 triodyn70130@gmail.com

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English : LA DECALEE…BAL DE FOLIE

L’événement LA DECALEE…BAL DE FOLIE Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE