LA DECALEE…BAL DE FOLIE Zone de loisirs de Soing Soing-Cubry-Charentenay
LA DECALEE…BAL DE FOLIE Zone de loisirs de Soing Soing-Cubry-Charentenay samedi 27 juin 2026.
Soing-Cubry-Charentenay
LA DECALEE…BAL DE FOLIE
Zone de loisirs de Soing 9 RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Fête de la musique, décalée de une semaine.
Gratuitement, profitez de deux concerts et d’une animation offert par DJ Quentin.
A 19h 20h30 Paulette Carton (chansons Française)
A 20h30 22h Mocsa Loca (Rock, pop)
A 22h 3h danses avec DJ Quentin
Sur place, petite restauration et Bar.
Grand parking et WC.
Présence de deux vigiles. .
Zone de loisirs de Soing 9 RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 45 64 09 triodyn70130@gmail.com
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English : LA DECALEE…BAL DE FOLIE
L’événement LA DECALEE…BAL DE FOLIE Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE
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