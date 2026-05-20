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LA DECALEE…BAL DE FOLIE Zone de loisirs de Soing Soing-Cubry-Charentenay

LA DECALEE…BAL DE FOLIE Zone de loisirs de Soing Soing-Cubry-Charentenay

LA DECALEE…BAL DE FOLIE Zone de loisirs de Soing Soing-Cubry-Charentenay samedi 27 juin 2026.

Lieu : Zone de loisirs de Soing

Adresse : 9 RUE DE LA LIBERTE

Ville : 70130 Soing-Cubry-Charentenay

Département : Haute-Saône

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Soing-Cubry-Charentenay

LA DECALEE…BAL DE FOLIE

Zone de loisirs de Soing 9 RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-27

Fête de la musique, décalée de une semaine.
Gratuitement, profitez de deux concerts et d’une animation offert par DJ Quentin.
A 19h 20h30 Paulette Carton (chansons Française)
A 20h30 22h Mocsa Loca (Rock, pop)
A 22h 3h danses avec DJ Quentin
Sur place, petite restauration et Bar.
Grand parking et WC.
Présence de deux vigiles.   .

Zone de loisirs de Soing 9 RUE DE LA LIBERTE Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 45 64 09  triodyn70130@gmail.com

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English : LA DECALEE…BAL DE FOLIE

L’événement LA DECALEE…BAL DE FOLIE Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE

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