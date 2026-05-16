La Virée Bleue Soing-Cubry-Charentenay
La Virée Bleue Soing-Cubry-Charentenay dimanche 14 juin 2026.
Soing-Cubry-Charentenay
La Virée Bleue
Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Une échappée belle en bord de Saône
Le dimanche 14 juin, en famille ou entre amis, profitez d’une balade en vélo encadrée sur les chemins de halage, entre Savoyeux et le Tunnel de Saint-Albin.
Deux départs possibles
– Port de plaisance de Savoyeux (circuit de 57km)
– Soing-Cubry-Charentenay (circuit de 25km)
Arrêt et ravitaillement à l’amont du Tunnel de Sain-Albin.
Repas tiré du sac au retour sur la zone de loisir de Soing-Cubry-Charentenay
Retour à Savoyeux après le pique-nique
Ouvert et accessible à tout public. En partenariat avec l’Office de tourisme des 4 Rivières
Tarifs 8€ -12 ans 2€ -3 ans gratuit
Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03.84.68.89.04 .
Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 09 info@otc3.fr
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English : La Virée Bleue
L’événement La Virée Bleue Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE