Soing-Cubry-Charentenay

La Virée Bleue

Soing-Cubry-Charentenay Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Une échappée belle en bord de Saône

Le dimanche 14 juin, en famille ou entre amis, profitez d’une balade en vélo encadrée sur les chemins de halage, entre Savoyeux et le Tunnel de Saint-Albin.

Deux départs possibles

– Port de plaisance de Savoyeux (circuit de 57km)

– Soing-Cubry-Charentenay (circuit de 25km)

Arrêt et ravitaillement à l’amont du Tunnel de Sain-Albin.

Repas tiré du sac au retour sur la zone de loisir de Soing-Cubry-Charentenay

Retour à Savoyeux après le pique-nique

Ouvert et accessible à tout public. En partenariat avec l’Office de tourisme des 4 Rivières

Tarifs 8€ -12 ans 2€ -3 ans gratuit

Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03.84.68.89.04 .

Soing-Cubry-Charentenay 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 09 info@otc3.fr

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English : La Virée Bleue

L’événement La Virée Bleue Soing-Cubry-Charentenay a été mis à jour le 2026-05-16 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE