La découverte des peintures médiévales de l’église d’Espis, Église d’Espis, Moissac

Informations pratiques

La découverte des peintures médiévales de l’église d’Espis 19 et 20 septembre Église d’Espis Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez les peintures médiévales de l’église d’Espis, mises au jour lors de travaux de restauration. Daté de la fin du XVe siècle, ce remarquable cycle consacré à l’enfance du Christ constitue un témoignage exceptionnel de l’art religieux médiéval et un véritable trésor patrimonial.

Cette visite est proposée avec l’association « Sauvons l’église d’Espis ».

Église d’Espis Chemin de l’église d’Espis, 82200 Moissac Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie Nichée dans la campagne moissagaise, cette petite église, actuellement en cours de restauration, a révélé la présence de remarquables peintures murales médiévales. Une découverte qui met en lumière tout l’intérêt patrimonial de cet édifice et accompagne sa renaissance. L’accès au site nécessite un véhicule individuel, l’édifice étant situé à l’écart du centre historique et non desservi par les transports en commun.

Mises au jour lors de travaux de restauration, les peintures médiévales de l’église d’Espis constituent un témoignage exceptionnel de la fin du 15e siècle. Venez admirer ce cycle consacré à l’enfance…

Ville de Moissac