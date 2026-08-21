Atelier d’initiation, Abbaye Saint-Pierre, Moissac

Informations pratiques

Atelier d’initiation 19 et 20 septembre Abbaye Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Partez à la découverte des manuscrits médiévaux lors d’un atelier ludique à partager en famille. Initiez-vous aux techniques de l’enluminure ou de la calligraphie et découvrez les savoir-faire des artisans du Moyen Âge à travers une expérience créative accessible à tous.

Abbaye Saint-Pierre 6 Place Durand de Bredon, 82200 Moissac, France Moissac 82200 Tarn-et-Garonne Occitanie +33563040185 https://www.abbayemoissac.com Abbaye fondée au milieu du VIIe siècle. Après son affiliation à Cluny en 1047, l’abbaye est consacrée en 1063. Cloître construit à la fin du XIe siècle (maître-autel consacré par Urbain II) , portail terminé entre 1115 et 1135, fortifications et arcades du cloître au XIIIe siècle. Après les troubles de la guerre de Cent Ans et les saccages dus aux guerres de religion, l’abbaye passe en commende au XVIIe siècle. Après la Révolution, l’abbaye est rachetée comme bien national et sauvée par le secrétaire de la mairie. L’église est rendue au culte en 1801 et sera restaurée à l’initiative de Viollet-le-Duc en 1847. En 1856, les bâtiments conventuels situés à l’emplacement du séminaire sont détruits et lotis pour la vente. Le rachat des lots permettra la construction du petit séminaire et d’une chapelle entre 1860 et 1865. Le séminaire est bâti sur des vestiges médiévaux de l’abbaye, en particulier la citerne et la salle des Morts, qui conserve un décor peint du XIVe siècle.

A la découverte des manuscrits médiévaux ! En famille, essayez-vous à l’enluminure ou à la calligraphie.

©Ville de Moissac