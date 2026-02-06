Pornic

La déferlante d’été piano Burato

Place du Môle Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:00:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30

La Déferlante Piano Rubato cirque et musique classique par la Cie Happés

Au programme

Laissez-vous embarquer pour une traversée poétique et mystérieuse à la lisière du tangible. Avec Piano Rubato, l’artiste aérienne Mélissa Von Vépy et le musicien Stéphan Oliva vous invitent à bord d’un piano-bateau unique. De cette sculpture vivante, il ne reste que les contours, une ossature squelettique rappelant la barque des grands mythes, du Hollandais volant à l’Égypte antique.

Animée par le souffle de la voltigeuse et les notes du pianiste, cette embarcation explore un espace suspendu entre le monde des vivants et l’invisible. Un moment hors du temps où l’air et l’eau se confondent, pour ne laisser place qu’au son, au mouvement et à l’émotion. .

Place du Môle Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr

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English :

La Déferlante: Piano Rubato circus and classical music by Cie Happés

L’événement La déferlante d’été piano Burato Pornic a été mis à jour le 2026-06-02 par I_OT Pornic