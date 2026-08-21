La dernière, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

La dernière Dimanche 6 décembre, 14h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-06T14:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T14:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00

Chaque premier dimanche du mois, deux artistes genevois, Serval (graffiti artist) et Kalonji (illustrateur) vous accueillent pour un moment d’échange et de création face aux œuvres.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Rendez-vous d’artistes

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