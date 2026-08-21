UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Genève

La dernière, Musée d’art et d’histoire, Genève

dimanche 6 décembre 2026 · Musée d'art et d'histoire · Genève

La dernière, Musée d’art et d’histoire, Genève

Informations pratiques

Début
dimanche 6 décembre 2026
Fin
dimanche 6 décembre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire
Adresse
Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève
Ville
1205 Genève
Tarif
Prix libre, sans réservation

La dernière Dimanche 6 décembre, 14h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-06T14:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-06T14:00:00+01:00 – 2026-12-06T17:00:00+01:00

Chaque premier dimanche du mois, deux artistes genevois, Serval (graffiti artist) et Kalonji (illustrateur) vous accueillent pour un moment d’échange et de création face aux œuvres.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Rendez-vous d’artistes

DR

À voir aussi à Genève