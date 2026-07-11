La dictée retrouvée pour les adultes dans le cadre de la 33ème exposition Patrimoine Histoire locale La Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac
jeudi 13 août 2026 · La Maison d'Escoublac · La Baule-Escoublac
Informations pratiques
La Baule-Escoublac
La dictée retrouvée pour les adultes dans le cadre de la 33ème exposition Patrimoine Histoire locale
La Maison d’Escoublac 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Dans le cadre de la 33ème exposition « Histoire locale & Patrimoine », venez réveiller vos souvenirs d’école avec la Dictée Retrouvée, un moment convivial et ludique dédié aux adultes, pour célébrer les plaisirs simples d’antan à La Baule-Escoublac. .
La Maison d’Escoublac 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com
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L’événement La dictée retrouvée pour les adultes dans le cadre de la 33ème exposition Patrimoine Histoire locale La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44
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