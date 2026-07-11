La dictée retrouvée pour les adultes dans le cadre de la 33ème exposition Patrimoine Histoire locale La Maison d’Escoublac La Baule-Escoublac

Informations pratiques

La Baule-Escoublac

La dictée retrouvée pour les adultes dans le cadre de la 33ème exposition Patrimoine Histoire locale

La Maison d’Escoublac 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 10:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de la 33ème exposition « Histoire locale & Patrimoine », venez réveiller vos souvenirs d’école avec la Dictée Retrouvée, un moment convivial et ludique dédié aux adultes, pour célébrer les plaisirs simples d’antan à La Baule-Escoublac. .

La Maison d’Escoublac 56 Avenue Henri Bertho La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 73 72 11 le.relais.culturel.44500@gmail.com

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English :

L’événement La dictée retrouvée pour les adultes dans le cadre de la 33ème exposition Patrimoine Histoire locale La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT44