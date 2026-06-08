La Baule-Escoublac

Matinée pilates et petit-déjeuner

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-06-08 2026-06-12 2026-06-15 2026-06-19 2026-06-22 2026-06-26 2026-06-29 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14

A partir du lundi 25 mai, on se retrouve pour des matinées Pilates & petit-déj au café !

Au programme

– Une séance de pilates pour bien commencer la journée

– Un délicieux petit déjeuner juste après

– En extérieur si le soleil est au rendez-vous

Et si la météo fait des siennes, on se retrouve bien au chaud dans une salle dédiée !

PS On te laisse ramener ton tapis

Viens bouger, respirer, papoter et partager un moment feel good avec nous.

Uniquement sur réservation, via notre page instagram Café des Loulous La Baule .

35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68

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English :

L’événement Matinée pilates et petit-déjeuner La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44