Matinée pilates et petit-déjeuner La Baule-Escoublac
Matinée pilates et petit-déjeuner La Baule-Escoublac lundi 8 juin 2026.
La Baule-Escoublac
Matinée pilates et petit-déjeuner
35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-08
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-06-08 2026-06-12 2026-06-15 2026-06-19 2026-06-22 2026-06-26 2026-06-29 2026-07-03 2026-07-06 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-07 2026-08-10 2026-08-14
A partir du lundi 25 mai, on se retrouve pour des matinées Pilates & petit-déj au café !
Au programme
– Une séance de pilates pour bien commencer la journée
– Un délicieux petit déjeuner juste après
– En extérieur si le soleil est au rendez-vous
Et si la météo fait des siennes, on se retrouve bien au chaud dans une salle dédiée !
PS On te laisse ramener ton tapis
Viens bouger, respirer, papoter et partager un moment feel good avec nous.
Uniquement sur réservation, via notre page instagram Café des Loulous La Baule .
35 Boulevard de l’Océan La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 44 83 45 68
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English :
L’événement Matinée pilates et petit-déjeuner La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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