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La Diseuse Près de la pataugeoire Nantes

La Diseuse Près de la pataugeoire Nantes

La Diseuse Près de la pataugeoire Nantes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Près de la pataugeoire

Adresse : Place de la basse Mar à Nante

Ville : 44021 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif : libre pas besoin de reserver

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 – 17:00
Gratuit : oui libre pas besoin de reserver Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99 

Avec sa DISEUSE, la conteuse Karine MAZEL s’installe là, au coin de la rue.Pas besoin de vous inscrire: si elle est disponible, vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.

Près de la pataugeoire Nantes 44021
https://www.voixdumonde.fr/sur-la-langue-de-la-be


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