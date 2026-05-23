La Diseuse Près de la pataugeoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 – 17:00

Gratuit : oui libre pas besoin de reserver Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Avec sa DISEUSE, la conteuse Karine MAZEL s’installe là, au coin de la rue.Pas besoin de vous inscrire: si elle est disponible, vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.

Près de la pataugeoire Nantes 44021

https://www.voixdumonde.fr/sur-la-langue-de-la-be



Afficher la carte du lieu Près de la pataugeoire et trouvez le meilleur itinéraire

