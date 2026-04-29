« La diseuse » Square des Rossignols Nantes
« La diseuse » Square des Rossignols Nantes vendredi 17 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 14:00 – 14:30
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public
Avec sa Diseuse, Karine Mazel s’installe là, au coin de la rue. Vous vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.
Square des Rossignols Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr
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