Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 14:00 – 14:30

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Avec sa Diseuse, Karine Mazel s’installe là, au coin de la rue. Vous vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.

Square des Rossignols Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr



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