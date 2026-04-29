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« La diseuse » Square des Rossignols Nantes

« La diseuse » Square des Rossignols Nantes

« La diseuse » Square des Rossignols Nantes vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Square des Rossignols

Adresse : Rue de l'Adour

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Heure de début : 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-17 14:00 – 14:30
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public 

Avec sa Diseuse, Karine Mazel s’installe là, au coin de la rue. Vous vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.

Square des Rossignols Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr


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