Informations pratiques

Montpellier

LA DISNEY CHANNEL PARTY

34 Rue du Mas Saint Pierre Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Qui n’a jamais eu envie de revivre sa période Disney Channel ?

Les séries/films, les génériques qu’on connaissait par cœur, les chansons qu’on chantait à tue-tête…

Et si on vous disait que cette époque revient le temps d’une soirée ?

Qui n’a jamais eu envie de revivre sa période Disney Channel ?

Les séries/films, les génériques qu’on connaissait par cœur, les chansons qu’on chantait à tue-tête…

Et si on vous disait que cette époque revient le temps d’une soirée ?

LA DISNEY CHANNEL PARTY débarque au Goolfy Montpellier !

Au programme

Just Dance préparez vos meilleures chorégraphies et venez défier vos amis sur les plus grands hits.

Blindtest testez vos connaissances et tentez de reconnaître les génériques et chansons cultes.

Karaoké prenez le micro et chantez vos chansons Disney Channel préférées.

Que vous soyez fan des films/séries Disney des années 2000 ou simplement à la recherche d’une soirée originale entre amis, cette soirée est faite pour vous ! .

34 Rue du Mas Saint Pierre Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 78 78 04 93

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English :

Who hasn’t wanted to relive their Disney Channel days?

The shows and movies, the opening themes we knew by heart, the songs we sang at the top of our lungs?

What if we told you that those days are coming back—just for one night?

L’événement LA DISNEY CHANNEL PARTY Montpellier a été mis à jour le 2026-08-31 par 34 OT MONTPELLIER