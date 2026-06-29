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AGENDA · Montaigu-Vendée

LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE Théâtre Montaigu-Vendée

vendredi 6 novembre 2026 · Montaigu-Vendée

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Cours Michel Ragon
Ville
85600 Montaigu-Vendée
Département
Vendée
Tarif

Montaigu-Vendée

LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE Théâtre

Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

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Cours Michel Ragon Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 06 39 17 

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English :

L’événement LA DISPARITION DE JOSEF MENGELE Théâtre Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Terres de Montaigu

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