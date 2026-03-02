LA FABRIQUE À IMAGES ARCHIVES MUNICIPALES Toulouse

LA FABRIQUE À IMAGES

ARCHIVES MUNICIPALES 2 Rue des Archives Toulouse Haute-Garonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Découvrez les archives photographiques, venez explorer les images que les archives conservent et vous initier à l’histoire de ce médium fascinant.

Ces photographies, témoins de l’histoire, sont aussi une invitation à l’imagination et à la création. Au fil du temps, des images deviennent lacunaires, les personnages et le contexte s’effacent. D’autres nous invitent à déployer notre imagination bien au-delà de leur cadre.

À travers cet atelier ludique à destination d’un jeune public (à partir de 7 ans), venez découvrir, transformer et détourner une image ancienne, pour la réinventer, chacun à sa manière. Initiez vous en famille aux techniques du photomontage. Tous les trucages seront permis pour fabriquer un document unique à la frontière du réel et de l’imaginaire.

Bon à savoir

– Présence d’un adulte accompagnant obligatoire

– Inscription obligatoire .

ARCHIVES MUNICIPALES 2 Rue des Archives Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 5 36 25 23 80 archives@mairie-toulouse.fr

English :

Discover the photographic archives, explore the images they preserve and learn about the history of this fascinating medium.

