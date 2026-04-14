La Fabrique des histoires, Musverre (Ex Musée-Atelier Du Verre), Sars-Poteries
La Fabrique des histoires, Musverre (Ex Musée-Atelier Du Verre), Sars-Poteries samedi 23 mai 2026.
La Fabrique des histoires Samedi 23 mai, 17h00 Musverre (Ex Musée-Atelier Du Verre) Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00
En lien avec les thématiques de la nouvelle exposition du MusVerre, Enchanté la fabrique des histoires, le service des publics travaille en collaboration avec les éléves de l’école de Felleries et du college de Solre le château. Un travail d’écriture et d’illustrations seront travaillés afin d’inventer des histoires et les representer. Lors de la restitution, la mise en lumière , tel un théâtre d’ombres accompagné d’un travail musical, sera proposé aux visiteurs.
Musverre (Ex Musée-Atelier Du Verre) 76 rue du général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France http://www.musverre.fr Lieu incontournable de la création verrière
internationale, le MusVerre est installé à
Sars-Poteries, au coeur du bocage avesnois,
dans un bâtiment d’une qualité rare, véritable
écrin de pierre bleue. Offrant 1 000 m² de
surface d’exposition, le MusVerre révèle une
prestigieuse collection contemporaine d’oeuvres
en verre d’artistes du monde entier et présente
également de nombreux « bousillés », objets
plein de fantaisie et de couleurs créés par les
verriers de Sars-Poteries entre 1801 et 1937.
Le musée vibre au rythme des expositions
temporaires et des nombreux événements et
ateliers de création.
La classe, l’œuvre !
musverre
À voir aussi à Sars-Poteries (Nord)
- Nuit des musées au MusVerre MusVerre Sars-Poteries 23 mai 2026
- Université d’été du verre Initiation au soufflage (débutant) MusVerre Sars-Poteries 5 juin 2026
- Université d’été du verre Fusing (experts) MusVerre Sars-Poteries 19 juin 2026
- Université d’été du verre Initiation au soufflage (débutant) MusVerre Sars-Poteries 26 juin 2026
- Université d’été du verre Premières approches verrières (débutant) MusVerre Sars-Poteries 6 juillet 2026