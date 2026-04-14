La Fabrique des histoires, Musverre (Ex Musée-Atelier Du Verre), Sars-Poteries

La Fabrique des histoires Samedi 23 mai, 17h00 Musverre (Ex Musée-Atelier Du Verre) Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

En lien avec les thématiques de la nouvelle exposition du MusVerre, Enchanté la fabrique des histoires, le service des publics travaille en collaboration avec les éléves de l’école de Felleries et du college de Solre le château. Un travail d’écriture et d’illustrations seront travaillés afin d’inventer des histoires et les representer. Lors de la restitution, la mise en lumière , tel un théâtre d’ombres accompagné d’un travail musical, sera proposé aux visiteurs.

Musverre (Ex Musée-Atelier Du Verre) 76 rue du général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France http://www.musverre.fr Lieu incontournable de la création verrière

internationale, le MusVerre est installé à

Sars-Poteries, au coeur du bocage avesnois,

dans un bâtiment d’une qualité rare, véritable

écrin de pierre bleue. Offrant 1 000 m² de

surface d’exposition, le MusVerre révèle une

prestigieuse collection contemporaine d’oeuvres

en verre d’artistes du monde entier et présente

également de nombreux « bousillés », objets

plein de fantaisie et de couleurs créés par les

verriers de Sars-Poteries entre 1801 et 1937.

Le musée vibre au rythme des expositions

temporaires et des nombreux événements et

ateliers de création.

La classe, l’œuvre !

musverre