Nuit des musées au MusVerre MusVerre Sars-Poteries

Nuit des musées au MusVerre

MusVerre 76 rue du Général de Gaulle Sars-Poteries Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Une soirée festive mêlant verre, création et spectacle vivant vous attend !

.

MusVerre 76 rue du Général de Gaulle Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 16 16 musverre@lenord.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive evening of glass, creativity and live entertainment awaits you!

L’événement Nuit des musées au MusVerre Sars-Poteries a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de l’Avesnois