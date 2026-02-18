Nuit des musées au MusVerre MusVerre Sars-Poteries
Nuit des musées au MusVerre
MusVerre 76 rue du Général de Gaulle Sars-Poteries Nord
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
2026-05-23
Une soirée festive mêlant verre, création et spectacle vivant vous attend !
MusVerre 76 rue du Général de Gaulle Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 16 16 musverre@lenord.fr
English :
A festive evening of glass, creativity and live entertainment awaits you!
