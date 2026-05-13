Entre verre soufflé et spectacle : Une soirée enchanteresse, Musverre, Sars-Poteries

Entre verre soufflé et spectacle : Une soirée enchanteresse Samedi 23 mai, 18h00 Musverre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Une soirée festive mêlant verre, création et spectacle vivant vous attend !

Des food-trucks vous régaleront toute la soirée.

Visites guidées de l’exposition Enchanté, la fabrique des histoires

Départs à 18h, 18h30, 19h30, 21h et 22h15

Démonstrations de soufflage à l’Atelier du verre

De 18h à 21h

La Classe, l’Oeuvre

Restitution du projet réalisé l’école de Felleries et le collège de Solre-le-Château

De 18h à 21h

Spectacle « La Boutique » par le Collectif « Un Cétacé »

Ici, vous ne trouverez que des histoires inachevées, des personnages à la recherche de leurs propres intrigues et autres petites bizarreries. Venez explorer les boîtes de ce vendeur unique au monde et, peut-être, repartir avec l’histoire que vous avez toujours rêvé de raconter.

Un peu de tout, beaucoup de trois fois rien… mais vous y trouverez forcément votre bonheur !

À 20h15 et 21h45

Musverre 76 Rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries, France Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France 0359731616 https://musverre.fr Nées de la passion d’un homme, Louis Mériaux, et de sa volonté de valoriser et de sauvegarder un patrimoine local et de la revivifier par la création contemporaine, les collections du MusVerre sont à la fois historiques et actuelles, artisanales et artistiques.

Elles sont ainsi constituées de deux ensembles majeurs, dont la dualité est un bel atout :

– Collection de « bousillés », c’est-à-dire de verres populaires, réalisés par des verriers de Sars-Poteries entre 1801 et 1937, pendant leur pose de travail.

– Sculptures contemporaines en verre.

Le MusVerre est le seul musée en France à embrasser, par les œuvres qu’il présente, une grande partie de l’histoire du verre contemporain et de nombreuses sculptures d’artistes internationaux, tout en se maintenant dans un suivi d’actualité (création, marché de l’art).

L’Atelier adjacent au musée est quant à lui un espace de création reconnu, dont l’équipement pointu permet d’organiser plusieurs stages par an, ainsi que des résidences qui contribuent encore à enrichir la collection. Le musée se situe à l’entrée du village de Sars-Poteries. Cette commune de l’Avesnois est proche d’Avesnes-sur-Helpe (à 10kms) et de Maubeuge (20kms) et est accessible par la route via la RN2.

Une soirée festive mêlant verre, création et spectacle vivant vous attend !

©Département du Nord