Université d’été du verre Fusing (experts) MusVerre Sars-Poteries

Université d’été du verre Fusing (experts) MusVerre Sars-Poteries vendredi 19 juin 2026.

Université d’été du verre Fusing (experts)

MusVerre 76 rue du Général de Gaulle Sars-Poteries Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-19
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-19

Initiations aux pratiques verrières
  .

MusVerre 76 rue du Général de Gaulle Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 16 16  musverre@lenord.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Introduction to glassmaking

L’événement Université d’été du verre Fusing (experts) Sars-Poteries a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de l’Avesnois