La fabrique d’instruments Médiathèque Violette Leduc Paris

Fabriquez votre instrument à partir de matériaux de récupération tels que des bouteilles, des arrosoirs, de la corde, des boîtes de conserves et autres matériaux insolites !

A partir de 8 ans. Gratuit sur inscription.

Fabrique tes propres instruments de musique avec des matériaux insolites.

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit

Réservation obligatoire.

Public enfants. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T17:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal



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