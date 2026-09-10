La fabuleuse histoire d’un château devenu patrimoine, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard

Informations pratiques

La fabuleuse histoire d’un château devenu patrimoine 19 et 20 septembre Château de la Bastie d’Urfé Loire

Réservation conseillée. Jauge de visite à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Laissez-vous conter la fabuleuse histoire de la Bâtie d’Urfé.

Admirez comment ce joyau de la Renaissance, jadis en danger, est aujourd’hui un trésor préservé de notre patrimoine.

Classé Monument Historique, Musée de France et Maison des Illustres, il a les titres qu’il mérite.

Château de la Bastie d’Urfé 1061 Route de la Bâtie d’Urfé, 42130 Saint-Étienne-le-Molard, France Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477975468 https://www.batiedurfe.fr À l’origine maison fortifiée du moyen âge, elle est agrandie et transformée par Claude d’Urfé (1501-1588), proche des rois François Ier et Henri II. Fin lettré, humaniste, il a mis en œuvre dans son château un programme décoratif et symbolique abouti, profondément inspiré de ses séjours en Italie et à la Cour de France. La demeure forézienne fut une source d’inspiration pour son petit-fils, Honoré d’Urfé (1567-1625), auteur de « L’Astrée », considéré comme le premier grand roman français. Depuis la D1089, sortie Saint-Etienne-le-Molard, fléchage « Château de la Bastie d’Urfé ». Parking.

Laissez-vous conter la fabuleuse histoire de la Bâtie d’Urfé.

©Département de la Loire