Visite libre des appartements, de la grotte et de la chapelle, Château de la Bastie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard

Informations pratiques

Visite libre des appartements, de la grotte et de la chapelle 19 et 20 septembre Château de la Bastie d’Urfé Loire

Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine de la Bâtie !

Explorez librement, les appartements la grotte, la chapelle et les jardins du château. Laissez-vous immerger dans l’histoire d’un château pas comme les autres, joyau de la Renaissance en Forez

Château de la Bastie d’Urfé 1061 Route de la Bâtie d’Urfé, 42130 Saint-Étienne-le-Molard, France Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477975468 https://www.batiedurfe.fr À l’origine maison fortifiée du moyen âge, elle est agrandie et transformée par Claude d’Urfé (1501-1588), proche des rois François Ier et Henri II. Fin lettré, humaniste, il a mis en œuvre dans son château un programme décoratif et symbolique abouti, profondément inspiré de ses séjours en Italie et à la Cour de France. La demeure forézienne fut une source d’inspiration pour son petit-fils, Honoré d’Urfé (1567-1625), auteur de « L’Astrée », considéré comme le premier grand roman français. Depuis la D1089, sortie Saint-Etienne-le-Molard, fléchage « Château de la Bastie d’Urfé ». Parking.

Partez à la découverte du patrimoine de la Bâtie !

©Département de la Loire – Guillaume Atger