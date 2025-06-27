La Familiale Visite guidée du château pour les enfants (6-10ans) Office de tourisme intercommunal Châteaugiron
La Familiale Visite guidée du château pour les enfants (6-10ans) Office de tourisme intercommunal Châteaugiron mercredi 22 avril 2026.
La Familiale Visite guidée du château pour les enfants (6-10ans)
Office de tourisme intercommunal 2 rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-22
La visite du château, c’est aussi pour les plus jeunes. Accompagnés d’un guide, partez à la découverte du système défensif du château, du donjon et de la chapelle, actuel centre d’art Les 3 CHA.
Le discours de cette visite est pensée pour les plus jeunes.
Visite en famille
Adaptée pour les enfants entre 6 10 ans. L’accès au donjon et au logis comprend quelques marches (entre 10 et 20).
Le départ est à l’office de tourisme. .
Office de tourisme intercommunal 2 rue Nationale Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Familiale Visite guidée du château pour les enfants (6-10ans) Châteaugiron a été mis à jour le 2026-03-12 par OT CHATEAUGIRON