La Familiale Visite guidée du château pour les enfants (6-10ans) Office de tourisme intercommunal Châteaugiron

La Familiale Visite guidée du château pour les enfants (6-10ans)

Office de tourisme intercommunal 2 rue Nationale Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:30:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22

La visite du château, c’est aussi pour les plus jeunes. Accompagnés d’un guide, partez à la découverte du système défensif du château, du donjon et de la chapelle, actuel centre d’art Les 3 CHA.

Le discours de cette visite est pensée pour les plus jeunes.

Visite en famille

Adaptée pour les enfants entre 6 10 ans. L’accès au donjon et au logis comprend quelques marches (entre 10 et 20).

Le départ est à l’office de tourisme. .

Office de tourisme intercommunal 2 rue Nationale Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement La Familiale Visite guidée du château pour les enfants (6-10ans) Châteaugiron a été mis à jour le 2026-03-12 par OT CHATEAUGIRON