Yoga-harpe Les Suspensions de l’été Saint-Aubin du Pavail Châteaugiron
Yoga-harpe Les Suspensions de l’été Saint-Aubin du Pavail Châteaugiron samedi 1 août 2026.
Châteaugiron
Yoga-harpe Les Suspensions de l’été
Saint-Aubin du Pavail Préau communal Châteaugiron Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01 10:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Avec Marion le Solliec et Aurélie Grassard
Vivez une expérience sensorielle inédite mêlant la pratique du yoga et la vibration de la harpe. l’alliance du yoga et de la musique invite à aller chercher un haut niveau de connexion à soi un cours en immersion totale pendant lequel corps et esprit ne font qu’un.
N’oubliez pas d’apporter votre tapis de yoga et votre gourde.
Conseillé pour les adultes.
Première session à 9h
Deuxième session à 11h
Durée 1h30 .
Saint-Aubin du Pavail Préau communal Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Yoga-harpe Les Suspensions de l’été Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-11 par OT CHATEAUGIRON
À voir aussi à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine)
- Fête de la musique Châteaugiron Châteaugiron 20 juin 2026
- Stephil Concert Rue du Général de Gaulle Châteaugiron 20 juin 2026
- ANAPNOï Polyphonies du monde Les 3 CHA Châteaugiron 20 juin 2026
- Kreatures Par la Cie Le Chat Fou Spectacle Châteaugiron 1 juillet 2026
- La Surprenante Visite de la Petite Cité de Caractère Office de tourisme intercommunal Châteaugiron 4 juillet 2026