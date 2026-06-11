Yoga-harpe Les Suspensions de l’été Saint-Aubin du Pavail Châteaugiron samedi 1 août 2026.

Châteaugiron

Yoga-harpe Les Suspensions de l’été

Saint-Aubin du Pavail Préau communal Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01 10:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Avec Marion le Solliec et Aurélie Grassard

Vivez une expérience sensorielle inédite mêlant la pratique du yoga et la vibration de la harpe. l’alliance du yoga et de la musique invite à aller chercher un haut niveau de connexion à soi un cours en immersion totale pendant lequel corps et esprit ne font qu’un.

N’oubliez pas d’apporter votre tapis de yoga et votre gourde.

Conseillé pour les adultes.

Première session à 9h

Deuxième session à 11h

Durée 1h30 .

Saint-Aubin du Pavail Préau communal Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 37 89 02

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English :

L’événement Yoga-harpe Les Suspensions de l’été Châteaugiron a été mis à jour le 2026-06-11 par OT CHATEAUGIRON