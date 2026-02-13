LA FAMILLE, Théâtre d’Orléans, Orléans

LA FAMILLE 12 – 22 mars Théâtre d’Orléans Loiret

de 12 à 52 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T15:00:00+01:00 – 2026-03-22T16:30:00+01:00

Si vous pensez que les réunions de famille sont des terrains minés, où les conflits et les émotions sont à fleur de peau et les rancœurs toujours prêtes à resurgir, attendez de voir ce que Samuel Benchétrit, l’auteur de MAMAN, vous réserve !

La mère (impériale Claire Nadeau) a peaufiné les moindres détails du menu pour que la soirée soit un moment revigorant de chaleur familiale, mais ses deux fils, Max et Jérôme, qui s’évitent d’ordinaire et depuis longtemps, ne lui feront pas ce plaisir…

Patrick Timsit et François-Xavier Demaison embarquent les spectateurs dans leur fratrie dysfonctionnelle, les projetant dans une sorte d’ascenseur émotionnel tragi-comique où, derrière la rivalité, les quiproquos, les non-dits et les invectives, jaillit un intense besoin d’amour et de compréhension.

L’humour noir sied bien à cette comédie haute en couleurs, qui illustre avec ironie et une certaine tendresse les complexités des relations familiales !

Un avant-goût ?

– La mère : «Noël, ça ne compte pas. On fait semblant. On n’a jamais été heureux, finalement, à Noël.»

– Le père : « À Pâques non plus. Je n’ai pas souvenir d’une explosion de bonheur à Pâques.»

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.cado-orleans.fr/saison-2025-2026/ »}]

« Devine qui vient dîner ce soir ? »

graphisme : CADO