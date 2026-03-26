La Faune autour du village Salle de convivialité Quintigny

La Faune autour du village Salle de convivialité Quintigny samedi 23 mai 2026.

La Faune autour du village

Salle de convivialité 153 Rue Charles Nodier Quintigny Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

Exposition de photos animalières par les observateurs locaux, ainsi que Clovis et Marceau Duraffourg.
Conférence et vidéoprojection , suivies d’un échange autour du pot de l’amitié.   .

Salle de convivialité 153 Rue Charles Nodier Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 83 90 64  assolagrappedor@gmail.com

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English : La Faune autour du village

L’événement La Faune autour du village Quintigny a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme JurAbsolu

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