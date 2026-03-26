La Faune autour du village Salle de convivialité Quintigny

La Faune autour du village

Salle de convivialité 153 Rue Charles Nodier Quintigny Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Exposition de photos animalières par les observateurs locaux, ainsi que Clovis et Marceau Duraffourg.

Conférence et vidéoprojection , suivies d’un échange autour du pot de l’amitié. .

Salle de convivialité 153 Rue Charles Nodier Quintigny 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 83 90 64 assolagrappedor@gmail.com

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English : La Faune autour du village

L’événement La Faune autour du village Quintigny a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme JurAbsolu