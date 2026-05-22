La Fée des Fleurs et le Jardin Magique, La Péniche Didascalie, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

La Fée des Fleurs et le Jardin Magique Mardi 20 octobre, 10h00 La Péniche Didascalie Haute-Garonne

Tarif 7€ – Billets Pleins Feux TR acceptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T10:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T10:30:00+02:00

La Fée des Fleurs et le Jardin Magique

Spectacle musical, théâtral

Jeune public : dès 6 mois

Autrice/comédienne : Charlotte Couprie

Regard extérieur : Laure Sérié

Durée 30 min

La Fée des Fleurs nous emmène dans son Jardin Magique où elle fait pousser d’immenses fleurs ! Aujourd’hui elle a décidé de faire quelque chose d’un peu différent : avec l’aide des lutins elle fera apparaître un beau bouquet !

Une balade poétique dans un Univers coloré, sur un ton empreint de légèreté.

Bienvenue dans le monde de la Fée des Fleurs, où vous trouverez des chansons, de l’accordéon, des danses, des ptits animaux, de la magie !

site web: https://www.cirkulez.fr/la-fee-des-fleurs-et-le-jardin-magique/

La Péniche Didascalie Rue Federico Garcia Lorca 31520 Ramonville Saint Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie https://www.penichedidascalie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.penichedidascalie.com/copie-de-agenda »}] [{« link »: « https://www.cirkulez.fr/la-fee-des-fleurs-et-le-jardin-magique/ »}] Port Sud Parking à proximité

Spectacle musical, théâtral de et avec Charlotte Couprie – Jeune public dès 6 mois