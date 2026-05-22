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La Fée des Fleurs et le Jardin Magique, La Péniche Didascalie, Ramonville-Saint-Agne

mardi 20 octobre 2026 · La Péniche Didascalie · Ramonville-Saint-Agne

La Fée des Fleurs et le Jardin Magique, La Péniche Didascalie, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Lieu
La Péniche Didascalie
Adresse
Rue Federico Garcia Lorca 31520 Ramonville Saint Agne
Ville
31520 Ramonville-Saint-Agne
Département
Haute-Garonne
Tarif
Tarif 7€ - Billets Pleins Feux TR acceptés

La Fée des Fleurs et le Jardin Magique Mardi 20 octobre, 10h00 La Péniche Didascalie Haute-Garonne

Tarif 7€ – Billets Pleins Feux TR acceptés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-10-20T10:00:00+02:00 – 2026-10-20T10:30:00+02:00

La Fée des Fleurs et le Jardin Magique
Spectacle musical, théâtral
Jeune public : dès 6 mois
Autrice/comédienne : Charlotte Couprie
Regard extérieur : Laure Sérié
Durée 30 min

La Fée des Fleurs nous emmène dans son Jardin Magique où elle fait pousser d’immenses fleurs ! Aujourd’hui elle a décidé de faire quelque chose d’un peu différent : avec l’aide des lutins elle fera apparaître un beau bouquet !
Une balade poétique dans un Univers coloré, sur un ton empreint de légèreté.

Bienvenue dans le monde de la Fée des Fleurs, où vous trouverez des chansons, de l’accordéon, des danses, des ptits animaux, de la magie !

site web: https://www.cirkulez.fr/la-fee-des-fleurs-et-le-jardin-magique/

La Péniche Didascalie Rue Federico Garcia Lorca 31520 Ramonville Saint Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie https://www.penichedidascalie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.penichedidascalie.com/copie-de-agenda »}] [{« link »: « https://www.cirkulez.fr/la-fee-des-fleurs-et-le-jardin-magique/ »}] Port Sud Parking à proximité
Spectacle musical, théâtral de et avec Charlotte Couprie – Jeune public dès 6 mois

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