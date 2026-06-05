Granville

La Fêfête du Demi Lieu / Yacht Club avec Kollectiv A3

Promenade du Docteur Paul Lavat Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 01:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Le Demi Lieu organise sa 3e Fêfête !!!

Pour l’occasion l’association prend en main le Yacht Club pour la soirée avec le Kollektiv A3. Le Demi Lieu, c’est pas un Tiers Lieu. On gère un espace de travail, on tisse du lien, on bricole des solidarités, on bâtit un réseau.

Des ateliers pour assos et scolaires ? Check.

Régler la guerre au Moyen-Orient, éradiquer la faim, peindre des passages piétons entre les peuples ? On y pense.

En attendant, viens. .

Promenade du Docteur Paul Lavat Granville 50400 Manche Normandie +33 6 45 23 84 20 arnaudguillaume.contact@gmail.com

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English : La Fêfête du Demi Lieu / Yacht Club avec Kollectiv A3

L’événement La Fêfête du Demi Lieu / Yacht Club avec Kollectiv A3 Granville a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Granville Terre et Mer